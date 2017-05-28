Rangely High School Class of 2017

Katye Allred
CNCC Rangely Campus
CNCC Vice-President’s $2,000
Co-Salutatorian
Nancy Anne Beard $1,000
National Honor Society Book $400
Troy Allred
CNCC Rangely Campus
CNCC Vice-President’s $2,000
Co-Salutatorian
Rangely District Hospital $1,000
RHS Alumni $250
Breanne Baker
Utah State University
(18 College Credits)
Braylee Cassavaugh
Colorado Mesa University
Phi Theta Kappa $2,400/year
First Generation $1,000
Humble Hands Intern $1,500
Tolley Family Scholarship $6,000
Corinne Coombs
University of Northern Co
Qwinton Cordova
CNCC Craig Campus
WC Striegel Book Scholarship $500
Nycholas Deleon
Northern Arizona University
Elk’s Scholarship $250
Antoinette Dorris
Kansas State University
Academic $8,000/year
Co-Salutatorian
Douglas B. Chapman $4,000
Farm Bureau $500
Rio Blanco 4-H Foundation $500
Nancy Anne Beard $1,000
Jarrod Fiscus
CNCC Rangely Campus
David Fox
University of Northern Colorado
Daiman Geyler
CNCC Rangely Campus
Taylor Heil
CNCC Craig Campus
Soccer $5,000/year
Academic $2,000
WC Striegel $8,000
Douglas B Chapman $3,000
Harrison Heil
CNCC Rangely Campus
Carrissa Hurd
CNCC Rangely Campus
Adriana Lopez
CNCC Craig Campus
Soccer $5,000/year
WC Striegel Book Scholarship $500
Shane Nash
CNCC Rangely Campus
Dean’s Scholarship $1,000
Elk’s $200
Savannah Nielsen
Southern Utah University
Presidential Academic $20,000/year
Co-Valedictorian
National Honor Society Book $400
Julius and Lomell Poole $4,000
Bridgette Rhea
Landon Rowley
CNCC Rangely Campus
WC Striegel Book $500
Epsilon Chi Sorority Book $250
Sidney Shaffer
Colorado Mesa University
Moon Lake Electric Ass. $1,000
Co-Salutatorian
National Honor Society Book $200
Colorado Mason’s/Lodge #80 $400
Jerry LeBleu Scholarship $250
Michael Sheppard
University of Northern Colorado
Epsilon Chi Sorority Book $250
Zachary Sulser
US Army
GI Bill $62,000
19K Armor Crewman
Post 9/11 GI Bill Full Tuition/Fees
Reports July 2017 at Fort Benning, Ga.
Lindzey Thacker
Taylor Andrews Academy/Snow College
Co-Valedictorian
National Honor Society Book $400
Daughters of the American Revolution $1,000
Julius and Lomell Poole $4,000
Sarah Nicole Huitt $5,000
McKenzie Webber
Grand Canyon University
Academic $6450/year
Douglas B Chapman $3,000
Elk’s $250
Student Council Memorial $250
David Willis Work Force
Ciara Wilson Work Force
Sean Woodall Work Force
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