RBC Warranty Deeds: August through October 2017

SELLER: AMY BUDD

BUYER: KRISTA BENNER

DESCRIPTION: MESA VIEW STATES SUBDIVISION 188420 9 1 487 AGENCY DRIVE

TRANSACTION PRICE: $440,000.00

SELLER: JEANNE NEWMAN

BUYER: HENRY COUFOS, JANET WHEELING

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 3 93 1134 PARK AVENUE

TRANSACTION PRICE: $149,000.00

SELLER: JOHN AND BEVERLY BARTUCCO

BUYER: LANCE AND DANETTE COULTER

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 17, 18, 19, 20 112 970 9TH STREET

TRANSACTION PRICE: $150,000.00

SELLER: RANDALL AND DEBRA HALL

BUYER: JERRY AND MARILYN SATTERTHWAITE

DESCRIPTION: SAGE PARK SUBDIVISION 190476 10, 11 1055 & 1057 SAGE COURT

TRANSACTION PRICE: $144,500.00

SELLER: WILLIAM AND VERONICA BIBB

BUYER: CHRISTOPHER AND MICHELLE SELLE

DESCRIPTION: SAGE HILLS RESUBDIVISION 261792 40 3 1322 SAGE RIDGE ROAD

TRANSACTION PRICE: $390,000.00

SELLER: CHRISTOPHER AND MICHELLE SELLE

BUYER: JOSEPH AND CASSANDRA POWELL

DESCRIPTION: SAGE HILLS SUBDIVISION 196641 1, 2 6 1389 RIDGE ROAD

TRANSACTION PRICE: $259,200.00

SELLER: CMH HOMES INC

BUYER: NICHOLAS AND JAMIE PRECIADO

DESCRIPTION: 1N 103W 12 4526 COUNTY ROAD 2

TRANSACTION PRICE: $284,000.00

SELLER: LOYANN L HAYES LIVING TRUST

BUYER: D. RUSSELL AND KERRI KNIGHT

DESCRIPTION: HILLCREST SUBDIVISION 161328 8, 9 306 HILLCREST AVENUE

TRANSACTION PRICE: $270,000.00

SELLER: JOHN AND SHERYL ETCHART

BUYER: CRAIG AND VALERIE SJOERDSMA

DESCRIPTION: ETCHART MINOR SUBDIVISION 286019 2 1972 COUNTY ROAD 36

TRANSACTION PRICE: $425,000.00

SELLER: JAMES AND LESLIE STEWART

BUYER: MICHAEL COMER

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 2 88 1036 PARK AVENUE

TRANSACTION PRICE: $61,000.00

SELLER: STEPHEN KNIGHT AND CHRISTYNA BIBB

BUYER: JOSHUA AND T-LISA DEBERGE

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 19, 20 890 3RD STREET

TRANSACTION PRICE: $275,000.00

SELLER: ROUNDPOINT MORTGAGE SERVICING CORPORATION

BUYER: SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

DESCRIPTION: SAGEWOOD WEST PHASE I SUBDIVISION 207248 3 3 SPECIAL WARRANTY DEED FOR CONVEYANCE PURPOSES ONLY 1081 TANGLEWOOD LANE

TRANSACTION PRICE: $1.00

SELLER: MICHAEL BRADY FAMILY TRUST

BUYER: EDWARD AND LAUREL LONG

DESCRIPTION: 4S 101W 33

TRANSACTION PRICE: $60,000.00

SELLER: JOHN TYNES

BUYER: TERI AND VANCE WILCZEK

DESCRIPTION: LEECH ADDITION 79778 5 314 SOUTH GRAND AVENUE

TRANSACTION PRICE: $23,000.00

SELLER: JUNE STRIEGEL

BUYER: TERI AND VANCE WILCZEK

DESCRIPTION: LEECH ADDITION 79778 5 314 SOUTH GRAND AVENUE

TRANSACTION PRICE: $19,000.00

SELLER: JOHNNIE AND VIRGINIA BARTON

BUYER: PETER AND AMANDA KIRKPATRICK

DESCRIPTION: DEMONTMOLLIN MINOR SUBDIVISION 299224 2 613 STRAWBERRY PATCH ROAD

TRANSACTION PRICE: $208,500.00

SELLER: KEVIN AND JANETTE NYE

BUYER: ERICK AND NELVA BICKNELL

DESCRIPTION: SANDERSON HILLS SUBDIVISION 185454 159 1134 MARK CIRCLE

TRANSACTION PRICE: $235,500.00

SELLER: JOHN AND SHERYL ETCHART AND DOUGLAS PROCTOR

BUYER: ANN MARIE SCRITCHFIELD

DESCRIPTION: 1N 094W 36 TBD COUNTY ROAD 4

TRANSACTION PRICE: $250,000.00

SELLER: EDWARD AND GLENDA WILLIAMS

BUYER: STACY JOHN AND CORAL RENE SLATER

DESCRIPTION: 1S 093W 14 TBD HIGHWAY 8

TRANSACTION PRICE: $80,000.00

SELLER: JAMES MENSE

BUYER: OSMAN LOPEZ AND JODY GREAGER

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 1, 2 17 212 GARFIELD STREET

TRANSACTION PRICE: $189,400.00

SELLER: GOLDEN PARACHUTE LLC

BUYER: KATHLEEN STONER

DESCRIPTION: SANDERSON HILLS RE-SUBDIVISION PHASE 2 #1 284732 365 TBD ANDREA CIRCLE

TRANSACTION PRICE: $30,000.00

SELLER: CHRIS AND MICHELLE HUBER

BUYER: VANESSA HUBER

DESCRIPTION: HILDENBRANDT ADDITION 72396 11, 12 9 109 EAST RAVEN AVE

TRANSACTION PRICE: $95,000.00

SELLER: ERNEST LANGELIER

BUYER: MONTY AND REBECCA ELDER

DESCRIPTION: APLANALP/KNOBLOCK/HEGWER P.U.D. 262251

TRANSACTION PRICE: $155,000.00

SELLER: JAMES SANDNER

BUYER: CHARLES, ELLE AND ANDREA REICHERT AND MICHAEL JONES

DESCRIPTION: 1S 091W 21 3469 COUNTY ROAD 10

TRANSACTION PRICE: $125,000.00

SELLER: SHAWN SHULTS

BUYER: KATHRYN CONRADO

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 3 3 336 MAIN STREET

TRANSACTION PRICE: $65,100.00

SELLER: DENA BYERS

BUYER: JOHN HUME

DESCRIPTION: 3 BYERS MINOR SUBDIVISION 309 LAKE STREET

TRANSACTION PRICE: $20,000.00

SELLER: CHURCH OF CHRIST AT MEEKER

BUYER: BRADY JENSEN

DESCRIPTION: CHURCH OF CHRIST MINOR SUBDIVISION 307137 2 900 3RD STREET

TRANSACTION PRICE: $225,000.00

SELLER: BRENT AND PEGGY RUDER

BUYER: JOSEPH AND CARINDA OTTE

DESCRIPTION: BUCKSKIN VALLEY SUBDIVISION 268574 10 454 RIMROCK DRIVE

TRANSACTION PRICE: $289,000.00

SELLER: CAPITAL INCOME AND GROWTH FUND LLC

BUYER: JOSE CRUSHSHON

DESCRIPTION: LEECH ADDITION 29778 5 C 314 S SUNSET AVENUE

TRANSACTION PRICE: $18,000.00

SELLER: BLUFORD HALCOMB

BUYER: JOSHUA AND VALLERIE JACKSON

DESCRIPTION: DRAGON WASH SUBDIVISION REPLAT OF LOTS 40-46 282847 67 927 WEST BELL STREET

TRANSACTION PRICE: $220,000.00

SELLER: CONSTANCE M HUGHES TRUST

BUYER: GILDARDO GARCIA GONZALEZ AND ELSA GARCIA

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 2, 3 81 942 PARK AVENUE

TRANSACTION PRICE: $75,000.00

