RBC Warranty Deeds: August through October 2017

SELLER: AMY BUDD
BUYER: KRISTA BENNER
DESCRIPTION: MESA VIEW STATES SUBDIVISION 188420 9 1 487 AGENCY DRIVE
TRANSACTION PRICE: $440,000.00
SELLER: JEANNE NEWMAN
BUYER: HENRY COUFOS, JANET WHEELING
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 3 93 1134 PARK AVENUE
TRANSACTION PRICE: $149,000.00
SELLER: JOHN AND BEVERLY BARTUCCO
BUYER: LANCE AND DANETTE COULTER
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 17, 18, 19, 20 112 970 9TH STREET
TRANSACTION PRICE: $150,000.00
SELLER: RANDALL AND DEBRA HALL
BUYER: JERRY AND MARILYN SATTERTHWAITE
DESCRIPTION: SAGE PARK SUBDIVISION 190476 10, 11 1055 & 1057 SAGE COURT
TRANSACTION PRICE: $144,500.00
SELLER: WILLIAM AND VERONICA BIBB
BUYER: CHRISTOPHER AND MICHELLE SELLE
DESCRIPTION: SAGE HILLS RESUBDIVISION 261792 40 3 1322 SAGE RIDGE ROAD
TRANSACTION PRICE: $390,000.00
SELLER: CHRISTOPHER AND MICHELLE SELLE
BUYER: JOSEPH AND CASSANDRA POWELL
DESCRIPTION: SAGE HILLS SUBDIVISION 196641 1, 2 6 1389 RIDGE ROAD
TRANSACTION PRICE: $259,200.00
SELLER: CMH HOMES INC
BUYER: NICHOLAS AND JAMIE PRECIADO
DESCRIPTION: 1N 103W 12 4526 COUNTY ROAD 2
TRANSACTION PRICE: $284,000.00
SELLER: LOYANN L HAYES LIVING TRUST
BUYER: D. RUSSELL AND KERRI KNIGHT
DESCRIPTION: HILLCREST SUBDIVISION 161328 8, 9 306 HILLCREST AVENUE
TRANSACTION PRICE: $270,000.00
SELLER: JOHN AND SHERYL ETCHART
BUYER: CRAIG AND VALERIE SJOERDSMA
DESCRIPTION: ETCHART MINOR SUBDIVISION 286019 2 1972 COUNTY ROAD 36
TRANSACTION PRICE: $425,000.00
SELLER: JAMES AND LESLIE STEWART
BUYER: MICHAEL COMER
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 2 88 1036 PARK AVENUE
TRANSACTION PRICE: $61,000.00
SELLER: STEPHEN KNIGHT AND CHRISTYNA BIBB
BUYER: JOSHUA AND T-LISA DEBERGE
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 19, 20 890 3RD STREET
TRANSACTION PRICE: $275,000.00
SELLER: ROUNDPOINT MORTGAGE SERVICING CORPORATION
BUYER: SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
DESCRIPTION: SAGEWOOD WEST PHASE I SUBDIVISION 207248 3 3 SPECIAL WARRANTY DEED FOR CONVEYANCE PURPOSES ONLY 1081 TANGLEWOOD LANE
TRANSACTION PRICE: $1.00
SELLER: MICHAEL BRADY FAMILY TRUST
BUYER: EDWARD AND LAUREL LONG
DESCRIPTION: 4S 101W 33
TRANSACTION PRICE: $60,000.00
SELLER: JOHN TYNES
BUYER: TERI AND VANCE WILCZEK
DESCRIPTION: LEECH ADDITION 79778 5 314 SOUTH GRAND AVENUE
TRANSACTION PRICE: $23,000.00
SELLER: JUNE STRIEGEL
BUYER: TERI AND VANCE WILCZEK
DESCRIPTION: LEECH ADDITION 79778 5 314 SOUTH GRAND AVENUE
TRANSACTION PRICE: $19,000.00
SELLER: JOHNNIE AND VIRGINIA BARTON
BUYER: PETER AND AMANDA KIRKPATRICK
DESCRIPTION: DEMONTMOLLIN MINOR SUBDIVISION 299224 2 613 STRAWBERRY PATCH ROAD
TRANSACTION PRICE: $208,500.00
SELLER: KEVIN AND JANETTE NYE
BUYER: ERICK AND NELVA BICKNELL
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS SUBDIVISION 185454 159 1134 MARK CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $235,500.00
SELLER: JOHN AND SHERYL ETCHART AND DOUGLAS PROCTOR
BUYER: ANN MARIE SCRITCHFIELD
DESCRIPTION: 1N 094W 36 TBD COUNTY ROAD 4
TRANSACTION PRICE: $250,000.00
SELLER: EDWARD AND GLENDA WILLIAMS
BUYER: STACY JOHN AND CORAL RENE SLATER
DESCRIPTION: 1S 093W 14 TBD HIGHWAY 8
TRANSACTION PRICE: $80,000.00
SELLER: JAMES MENSE
BUYER: OSMAN LOPEZ AND JODY GREAGER
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 1, 2 17 212 GARFIELD STREET
TRANSACTION PRICE: $189,400.00
SELLER: GOLDEN PARACHUTE LLC
BUYER: KATHLEEN STONER
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS RE-SUBDIVISION PHASE 2 #1 284732 365 TBD ANDREA CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $30,000.00
SELLER: CHRIS AND MICHELLE HUBER
BUYER: VANESSA HUBER
DESCRIPTION: HILDENBRANDT ADDITION 72396 11, 12 9 109 EAST RAVEN AVE
TRANSACTION PRICE: $95,000.00
SELLER: ERNEST LANGELIER
BUYER: MONTY AND REBECCA ELDER
DESCRIPTION: APLANALP/KNOBLOCK/HEGWER P.U.D. 262251
TRANSACTION PRICE: $155,000.00
SELLER: JAMES SANDNER
BUYER: CHARLES, ELLE AND ANDREA REICHERT AND MICHAEL JONES
DESCRIPTION: 1S 091W 21 3469 COUNTY ROAD 10
TRANSACTION PRICE: $125,000.00
SELLER: SHAWN SHULTS
BUYER: KATHRYN CONRADO
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 3 3 336 MAIN STREET
TRANSACTION PRICE: $65,100.00
SELLER: DENA BYERS
BUYER: JOHN HUME
DESCRIPTION: 3 BYERS MINOR SUBDIVISION 309 LAKE STREET
TRANSACTION PRICE: $20,000.00
SELLER: CHURCH OF CHRIST AT MEEKER
BUYER: BRADY JENSEN
DESCRIPTION: CHURCH OF CHRIST MINOR SUBDIVISION 307137 2 900 3RD STREET
TRANSACTION PRICE: $225,000.00
SELLER: BRENT AND PEGGY RUDER
BUYER: JOSEPH AND CARINDA OTTE
DESCRIPTION: BUCKSKIN VALLEY SUBDIVISION 268574 10 454 RIMROCK DRIVE
TRANSACTION PRICE: $289,000.00
SELLER: CAPITAL INCOME AND GROWTH FUND LLC
BUYER: JOSE CRUSHSHON
DESCRIPTION: LEECH ADDITION 29778 5 C 314 S SUNSET AVENUE
TRANSACTION PRICE: $18,000.00
SELLER: BLUFORD HALCOMB
BUYER: JOSHUA AND VALLERIE JACKSON
DESCRIPTION: DRAGON WASH SUBDIVISION REPLAT OF LOTS 40-46 282847 67 927 WEST BELL STREET
TRANSACTION PRICE: $220,000.00
SELLER: CONSTANCE M HUGHES TRUST
BUYER: GILDARDO GARCIA GONZALEZ AND ELSA GARCIA
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 2, 3 81 942 PARK AVENUE
TRANSACTION PRICE: $75,000.00
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