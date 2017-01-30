RBC Warranty Deeds: December 2016

SELLER: CROSS SLASH FOUR LP
BUYER: BW RANCHES LLC
DESCRIPTION: 1N 095W 32 66520 HIGHWAY 64
TRANSACTION PRICE: $1,759,000.00
SELLER: TROY AND KELLY OSBORN
BUYER: LINDA BAKKAR
DESCRIPTION: SAGE HILLS SUBDIVISION 196641 3, 4 4 1307 SAGE RIDGE ROAD
TRANSACTION PRICE: $232,500.00
SELLER: LOMELL POOLE
BUYER: ROBERT AND MELANIE KISSLING
DESCRIPTION: POOLE REPLAT MINOR SUBDIVISION 276437 1, 2 210 RIDGE ROAD
TRANSACTION PRICE: $350,000.00
SELLER: NYLA MERRIAM
BUYER: JOHN AND SHERYL ETCHART
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4, 5, 57 380 1ST STREET
TRANSACTION PRICE: $145,000.00
SELLER: PATIENCE CRUSHSHON
BUYER: LINDSEY BLAKE
DESCRIPTION: STANOLIND ADDITION 98103 6 B 225 DAKOTA AVENUE
TRANSACTION PRICE: $144,000.00
SELLER: REX ROSS WALKER AND ANNE LIVINGSTON
BUYER: SAGEBRUSH INVESTMENT COMPANY LLC
DESCRIPTION: 1N 102W 01
TRANSACTION PRICE: $5,000.00
SELLER: RONALD DAVIS
BUYER: RYAN, LORI AND ALEX PLUMB
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS SUBDIVISION 185454 13 1028 JULIE CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $89,000.00
SELLER: BOB AND BARBARA MILLER, SAMUEL AND LEAH THIESSEN
BUYER: KYLE AND MALLARI ARNOLD
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS SUBDIVISION 185454 93 1134 MICHAEL CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $194,000.00
SELLER: BURGE REVOCABLE LIVING TRUST
BUYER: JAMES AND CYNTHIA FRANTZ
DESCRIPTION: 1S 091W 22 3900 COUNTY ROAD 10
TRANSACTION PRICE: $650,000.00
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