NOVEMBER 2016 WARRANTY DEEDS

SELLER: NICOLE SIMONES
BUYER: JOSEPH AND CASSI ROSE
DESCRIPTION: SAGE HILLS RESUBDIVISION 261792 22 7 1341 SAGE RIDGE ROAD
TRANSACTION PRICE: $268,000.00
SELLER: TODD AND SHALECE LOW
BUYER: KADIAN DENISON AND JERAMIE AND NICOLE FIELDER
DESCRIPTION: TAMARRON SUBDIVISION 194871 19 239 E RAVEN AVENUE
TRANSACTION PRICE: $145,000.00
SELLER: LISA AND JERRY HALCOMB
BUYER: TODD AND SHALECE LOW
DESCRIPTION: REDWOOD ESTATES RESUBDIVISION LOT 5 RESUBD 294444 5B 514 W REDWOOD LANE
TRANSACTION PRICE: $255,000.00
SELLER: CHARLOTTE WHITE
BUYER: JESSE TAYLOR
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 9, 10 76 642 12TH STREET
TRANSACTION PRICE: $135,000.00
SELLER: RYAN, LORI AND ALEX PLUMB
BUYER: ADOLFO MORENO PONCE AND ANA MORENO
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS RE SUBDIVISION PHASE 2 FILING 2 285127 331 1104 JEANETTE CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $215,000.00
SELLER: AC DUCEY INVESTMENTS LLC
BUYER: CHRIS AND MICHELLE HUBER
DESCRIPTION: 32 LA MESA PUD 1401 LA MESA CIRCLE
TRANSACTION PRICE: $30,000.00
SELLER: BETHANY BLOOD
BUYER: RICKY SHERMAN
DESCRIPTION: WHITE SUBDIVISION 69377 1, 2 G 120 S GRAND AVENUE
TRANSACTION PRICE: $108,000.00
SELLER: 3N BAR RANCH, INC.
BUYER: ALAN AND CRYSTAL DUCEY
DESCRIPTION: 2N 101W 31, 32 95 COUNTY ROAD 101 CALVAT DITCH #22
TRANSACTION PRICE: $1,011,090.00
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