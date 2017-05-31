RBC WARRANTY DEEDS: APRIL 2017

APRIL 2017 WARRANTY DEEDS
SELLER: CASEY AGUIRRE
BUYER: CHARLES SUTTON
DESCRIPTION: HILLCREST SUBDIVISION AND ADDITION 162563 29 216 HILLCREST AVENUE
TRANSACTION PRICE: $290,000.00
SELLER: ROBERT & GAIL HERVEY
BUYER: RYAN AND ELIZABETH HUBBARD
DESCRIPTION: BUCKSKIN VALLEY SUBDIVISION 268574 4 519 RIMROCK DRIVE
TRANSACTION PRICE: $191,500.00
SELLER: MARY ANNE TAYLOR REVOCABLE TRUST, PAUL G TAYLOR REVOCABLE TRUST
BUYER: HFT ENTERPRISES LLC
DESCRIPTION: 1S 091W 20 COUNTY ROAD 17
TRANSACTION PRICE: $150,000.00
SELLER: CISCO AND JEANI LUCERO
BUYER: KYLE AND LYSA HIXSON
DESCRIPTION: COLLEGE VIEW SUBDIVISION 188340 1 3 304 DARIUS AVE AKA 340 DARIUS AVE
TRANSACTION PRICE: $175,000.00
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