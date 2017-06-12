RBC Warranty Deeds: May 2017

SELLER: LEANNE MATRISCIANO
BUYER: BRUCE HOLMLUND
DESCRIPTION: SANDERSON HILLS RE-SUBDIV 255330 304 1111 WALL STREET
TRANSACTION PRICE: $121,000.00
SELLER: CURTIS SMITH
BUYER: ANDREW MASSEY
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 15, 16 107 884 6TH STREET
TRANSACTION PRICE: $150,000.00
SELLER: JEANNE HORNE
BUYER: TEL AND ASHLIE GATES
DESCRIPTION: 1S 093W 10 2036 COUNTY ROAD 43
TRANSACTION PRICE: $635,000.00
SELLER: KIMBERLEE O CONNELL
BUYER: RONALD AND SARAH LEWIS
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4 740 11TH STREET
TRANSACTION PRICE: $87,750.00
SELLER: SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
BUYER: GARY SHEVELAND
DESCRIPTION: WHITE ADDITION 69900 5 H 218 S GRAND AVENUE 219 GRAND AVENUE AKA
TRANSACTION PRICE: $42,127.65
SELLER: ALAN AND CRYSTAL DUCEY
BUYER: JUSTIN GODDARD
DESCRIPTION: STANOLIND ADDITION 98103 12 A 218 DAKOTA AVENUE
TRANSACTION PRICE: $140,000.00
SELLER: MICHAEL AND KATHLEEN SIZEMORE
BUYER: CHANCE AND CAITLIN WALKER
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4, 5, 6 22 642 CLEVELAND STREET
TRANSACTION PRICE: $215,000.00
SELLER: ROCKY AND MARGARET PAPPAS
BUYER: MICHAEL AND KATHLEEN SIZEMORE
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4 6 450 GARFIELD STREET
TRANSACTION PRICE: $100,000.00
SELLER: DANIEL AND ELLEN CONRADO
BUYER: KRISTIN FEHLMANN
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 1, 2 565 4TH STREET
TRANSACTION PRICE: $250,000.00
SELLER: KRISTA WALKER
BUYER: WILLIAM AND LINDA SPURVEY
DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 5, 6 475 5TH STREET
TRANSACTION PRICE: $150,000.00
SELLER: JEREMY AND MICHELLE SIMMONS
BUYER: ROY AND CARMEN MCKAY
DESCRIPTION: RIEGEL MINOR SUBDIVISION 298461 2 1075 COUNTY ROAD 43
TRANSACTION PRICE: $168,000.00
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