RBC Warranty Deeds: May 2017

SELLER: LEANNE MATRISCIANO

BUYER: BRUCE HOLMLUND

DESCRIPTION: SANDERSON HILLS RE-SUBDIV 255330 304 1111 WALL STREET

TRANSACTION PRICE: $121,000.00

SELLER: CURTIS SMITH

BUYER: ANDREW MASSEY

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 15, 16 107 884 6TH STREET

TRANSACTION PRICE: $150,000.00

SELLER: JEANNE HORNE

BUYER: TEL AND ASHLIE GATES

DESCRIPTION: 1S 093W 10 2036 COUNTY ROAD 43

TRANSACTION PRICE: $635,000.00

SELLER: KIMBERLEE O CONNELL

BUYER: RONALD AND SARAH LEWIS

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4 740 11TH STREET

TRANSACTION PRICE: $87,750.00

SELLER: SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

BUYER: GARY SHEVELAND

DESCRIPTION: WHITE ADDITION 69900 5 H 218 S GRAND AVENUE 219 GRAND AVENUE AKA

TRANSACTION PRICE: $42,127.65

SELLER: ALAN AND CRYSTAL DUCEY

BUYER: JUSTIN GODDARD

DESCRIPTION: STANOLIND ADDITION 98103 12 A 218 DAKOTA AVENUE

TRANSACTION PRICE: $140,000.00

SELLER: MICHAEL AND KATHLEEN SIZEMORE

BUYER: CHANCE AND CAITLIN WALKER

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4, 5, 6 22 642 CLEVELAND STREET

TRANSACTION PRICE: $215,000.00

SELLER: ROCKY AND MARGARET PAPPAS

BUYER: MICHAEL AND KATHLEEN SIZEMORE

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 4 6 450 GARFIELD STREET

TRANSACTION PRICE: $100,000.00

SELLER: DANIEL AND ELLEN CONRADO

BUYER: KRISTIN FEHLMANN

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 1, 2 565 4TH STREET

TRANSACTION PRICE: $250,000.00

SELLER: KRISTA WALKER

BUYER: WILLIAM AND LINDA SPURVEY

DESCRIPTION: TOWN OF MEEKER 5, 6 475 5TH STREET

TRANSACTION PRICE: $150,000.00

SELLER: JEREMY AND MICHELLE SIMMONS

BUYER: ROY AND CARMEN MCKAY

DESCRIPTION: RIEGEL MINOR SUBDIVISION 298461 2 1075 COUNTY ROAD 43

TRANSACTION PRICE: $168,000.00

Like this: Like Loading...